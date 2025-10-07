Hatimoğulları'ndan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Saatler içerisinde bırakılmasını istiyoruz'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu.

Terör örgütü PKK'nin Abdullah Öcalan'ın çağrısı, terör örgütünün fesih kararı açıklaması ve silah yakma töreni sürecini hatırlatan Hatimoğulları, "Barışın tesis edilmesi için güçlü bir mesajı bu şekilde şeklinde verdi. Ve geçen bir yılda karşılıklı çatışmanın yok denecek bir seviyeye gelmesi, partilerin birbiriyle daha sıkı bir diyalog içinde olması, barışın aciliyetine olan ihtiyaç, bunun bilince çıkması bizler açısından elbette ki önemli bir kazançtır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Barış Komisyonu çok kıymetli çalışmalara imza attı. Doğrudur. Fakat toplum artık somut adımlar bekliyor. Durgun suyu daha çok bulandırmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz hep beraber” diye belirtti.

"OPERASYONLAR DERHAL DURMALI"

"İktidar ve devlet barış için ne zaman harekete geçecektir?" diye soran Hatimoğulları, "Barış için muhalefete yönelik operasyonlar derhal durmalı. Komisyon zaman kaybetmeksizin Öcalan'ı dinlemelidir. Öcalan'a umut hakkı tanınmalıdır" taleplerini sıraladı.

BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞÜNE TAMAMEN KATILIYORUZ"

Tülay Hatimoğulları grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Hatimoğulları, Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'nin bugün komisyonla ilgili konuşma çok önemliydi. Geçen senenin 1 Ekim'inde başlattığı yaklaşıma uygun düşen bir konuşmaydı. Komisyonun İmralı'ya gidebileceğini, bunun önünde bir engel olmadığını, Türkiye toplumu adına istediği soruları sorabileceğini ve isterse bunu çıkıp kamuoyuyla paylaşacabileceğini... Bu anlama gelen bir şekilde özetledi. Biz tamamen bu görüşe katılıyoruz. Komisyon İmralı'ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Öcalan'la bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğini aşılması açısından önemli olacaktır.

"ARKADAŞLARIMIZ SAATLER İÇERİSİNDE BIRAKILMALI"

Hatimoğlulları, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği yönündeki soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasından şu an tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımızın zaten AİHM'in ilk karar dikkate alınarak bırakılmaları gerekiyordu. AİHM Büyük Daire üçüncü kez kararını açıklıyor. Ve Türkiye'ye verilen süre yarın doluyor. Bizler bugün ya da yarın AİHM'in kararlarının yerine getirilmesini ve toplumun vicdanının rahatlatılmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımızın saatler içerisinde bırakılmasını can-ı yürekten talep ediyoruz, istiyoruz."