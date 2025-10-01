MHP'li Feti Yıldız'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bazı şeyler yapmak gerekir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin tahliye beklentisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yıldız, CNN Türk televizyonuna konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Yıldız, "Genel af olur mu?" sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi:

"Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir."

"HÜKÜMETİN MHP GİBİ İTİRAZ ETMEMESİ ANLAMLI OLACAK"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016'dan beri tutuklu olan Selahattin Demirtaş’a dair yapılan başvuruya ilişkin “siyasi amaçlar nedeniyle tutuklandığını” belirterek, ihlal kararı vermişti.

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da dün yaptığı açıklamada, AİHM'in verdiği son hak ihlali kararına işaret ederek 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu belirtti.

"İstinaf Dairesinin dosyayı hemen incelemeye alarak Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını, ilk elden, hukukun gereği olarak tahliye etmesi gerekir" diyen Karaman, Demirtaş'ın tahliyesi için çağrı yaparken şu ifadelere yer verdi:

Diğer taraftan tüm sıcaklığı ile yürütülen ve temkinli izlenen çözüm sürecinin inandırıcılığının gereği olarak da Kobani tutuklularının tahliyesi gerekli ve hatta zorunludur.

Öyle ki, tıpkı MHP’nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, hükümetin de itiraz süresi 8 Ekim 2025’te son bulacak olan AİHM kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır. Zaten benzer itirazların AİHM nezdinde bir karşılık bulmayacağı önceki AİHM Büyük Dair kararı ile de sabittir.

Gerek yerel ve uluslararası hukukun gereği olarak, gerekse de barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığının pekişmesi açısından, İstinaf Dairesinin Kobani dosyasını ivedi şekilde incelemeye alacağı ve Sayın Demirtaş ve arkadaşları hakkında tahliye kararı vereceği yönünde güçlü bir beklentimiz olduğunu not etmek gerekir.”