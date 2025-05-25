Hatimoğulları'ndan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: 'İHA'lara, SİHA'lara bütçe ayrılması yerine...'

Hatimoğulları, Batman'da partisinin 2. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, 3 Mayıs'ta vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik'i rahmetle andıklarını belirtti.

Türkiye'nin demokratikleşmesi için çok önemli adımların atıldığı günlerden geçildiğini ifade eden Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi.

Tülay Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde özellikle barışın tesis edilmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için çok önemli adımların atıldığı günlerden geçiyoruz. Bizler barış istiyoruz. DEM Parti olarak diyoruz ki Türkiye tercihini barıştan ve demokrasiden yana yapmalıdır. O nedenle temel sloganımız barış ve demokrasidir."

Orta Doğu'nun 'adeta kaynayan bir kazan' olduğu görüşünü savunan Hatimoğulları, Suriye'den Yemen'e kadar yoğun bir şekilde savaş ve çatışmaların devam ettiğini ifade etti.

"EKMEĞİMİZİN HAKKI OLAN ÜCRETLERE BÜTÇE AYRILSIN DİYE..."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Rusya-Ukrayna, Hindistan-Pakistan ve birçok ülkede savaş tamtamlarının sesi devam ediyor. Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken, yanı başımızdaki Suriye sınırında o kadar ciddi ve önemli gelişmeler meydana gelirken bize düşen en büyük görev, Türkiye'nin iç barışını sağlamak ve demokratikleşmektir. İşte bu nedenle barışı istiyoruz. Silaha, İHA'lara, SİHA'lara, mermilere, güvenlikçi politikalara bütçe ayrılması yerine alın terimiz olan, ekmeğimizin hakkı olan ücretlere bütçe ayrılsın diye de barış istiyoruz. Barış ve demokratik toplumu inşa etmek tek seçeneğimiz."

Yeni süreçte temel sloganlarının barış ve demokrasi olduğunu kaydeden Hatimoğulları, muhalefet partilerinin de bu süreci sahiplenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Hatimoğulları, "Muhalefet iktidar, hiçbir ayrım yapmaksızın, hiç kimse kendi dar manada parti çıkarlarını düşünmeksizin barışa sahip çıkmalıdır, çünkü barış 100 yıldır özlemini duyduğumuz bir şeydir. Türkiye'nin iç barışını tahkim etmesi her kesimin hayalini kurduğu bir şeydir. O yüzden barışın inşasında en geniş toplumsal mutabakatın sağlanması için bütün il ve ilçe yönetimlerimiz gece gündüz demeden çalışmalıdır. Aynı çalışmayı biz genel merkez düzeyinde de yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tek listeyle gidilen kongrede, Semra Güneş, DEM Parti Batman İl Başkanlığına seçildi.