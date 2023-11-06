Hatipoğlu'nun seçim öncesi konuşması gündem oldu: Tabii ki AKP'ye geçmem, bindiğim araçtan inmem
İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçeceği iddia edilen Eskişehir vekili Nebi Hatipoğlu'nun, seçim öncesi katıldığı bir programda kullandığı ifadeler gündem oldu. Hatipoğlu'nun, sunucunun "AKP'ye geçer misiniz?" sorusuna, "Hayır tabii ki geçmem AKP’ye, ne işim var. Ben bindiğim araçtan inmem" şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Çok sayıda kulisin döndüğü Hatipoğlu'nun yeni adresinin ise AKP olacağı iddia edildi.
Büyük Türk Milleti’nin bilgisine;— nebi hatipoglu (@NebiHatipoglu) November 2, 2023
Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım.
Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı…
Ancak Hatipoğlu'nun seçim öncesi vekil olarak seçildiği Eskişehir'in yerel kanallarından ES TV’de katıldığı programda kullandığı ifadeler yeniden gündem oldu.
Programda gazeteci Hakkı Sağlam, Nebi Hatipoğlu’na, “Tarihe kayıt düşmek için soruyorum: 14 Mayıs akşamı diyelim ki AK Parti iktidara devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçildi. İYİ Parti muhalefette kaldı. Sizin gibi gerçekten güçlü bir sanayicinin de siyasette aktif olması ve muhalefette yer alması belki bazı sıkıntılar çıkarabilir. Böyle bir durumda AK Parti’ye geçer misiniz?” sorusunu yöneltti.
Hatipoğlu ise soruya şu şekilde yanıt verdi:
"İYİ Parti muhalefette kalırsa dahi… Hayır tabii ki geçmem AKP’ye, ne işim var.
Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Bir siyaseti iş olarak yapanlar bir de hizmet olarak yapanlar. Biz hizmet olarak yapacağız. Memleketime hizmet etmek için siyasete giriyorum. Ben İYİ Parti’deyim İYİ Parti olarak devam edeceğiz. Ama ileride ne olur bilinmez.
Ben AK Parti’ye geçmem tabi ama bizim partimiz başka bir partiyle koalisyon yapar… Ama o benim işim değil. Partinin ilgili kurullarıyla ilgili. Ben şahıs olarak bindiğim araçtan inmem.”
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