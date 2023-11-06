İddia: Eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katılıyor
Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu.
Gürel, İYİ Parti’den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun AKP MKYK'sına geçeceğini ileri sürdü.
Hatipoğlu, partisinin AKP ile ittifakını savunuyordu. Eski İYİ Parti milletvekili 2 Kasım'da partisinde istifa etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- Dolar ve Euro düştü mü?
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'