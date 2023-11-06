İddia: Eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katılıyor

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 20:46
Abone Ol google-news

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gürel, İYİ Parti’den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun AKP MKYK'sına geçeceğini ileri sürdü. 

Hatipoğlu, partisinin AKP ile ittifakını savunuyordu. Eski İYİ Parti milletvekili 2 Kasım'da partisinde istifa etti. 


AKP AKP MKYK Nebi Hatipoğlu İyi Parti

İlgili Haberler

Nebi Hatipoğlu istifa etmişti... İYİ Parti'de liste tartışması

Nebi Hatipoğlu istifa etmişti... İYİ Parti'de liste tartışması
İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu neden istifa etti?

İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu neden istifa etti?
İYİ Partili Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'de AKP ya da MHP ile ittifak yapabiliriz

İYİ Partili Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'de AKP ya da MHP ile ittifak yapabiliriz

En Çok Okunan Haberler