Hatıra fotoğrafı: 'Medrese' açılışında Erdoğan'la boy gösterdi
Medreselerin kapatılmasından 98 yıl sonra 'Ayasofya Fatih Medresesi' faaliyete geçirildi. 'Proje'nin açılışında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektiren bir isim de dikkat çekti.
Cumhuriyet'le birlikte kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu kapsamında medreselerin kapatılmasından 98 yıl sonra AKP'nin yeniden faaliyete soktuğu 'Ayasofya Fatih Medresesi' tepkilere yol açarken, 'medrese'nin açılışında boy gösteren bir isim de dikkatlerden kaçmadı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden Cumhuriyet'in kuruluş dönemini hedef alan bir konuşmaya imza attığı açılış programında, konuklar arasında tarihçi Mustafa Armağan'ın da bulunduğu ortaya çıktı.
Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı ile bilinen Mustafa Armağan, Twitter hesabından medrese avlusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekildikleri fotoğrafını paylaştı.
Armağan, Melikşah isimli oğlunun da bulunduğu fotoğrafı "Bugün Ayasofya-i Kebir Medresesinin ihya merasiminde oğlum Melikşah ile birlikte muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görme ve bir hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı bulduk" diyerek paylaştı.
Armağan paylaşımında "Yıllar önce sorduğumuz "Ayasofya'yı rehinden kim kurtaracak?" sorusunun cevabını bütün dünya öğrenmiş oldu" ifadelerini kullandı.
İşte Armağan'ın paylaşımı:
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