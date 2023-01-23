Havada, karada koruma! Erdoğan'ın araç konvoyu yine gündemde!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarından oluşan dev araç konvoyu bir kez daha gündem konusu haline geldi.
Türkiye mayıs ayında yapılacağı belirtilen seçimler öncesi şehirlerde "toplu açılış töreni" adı altında mitingler düzenlemeye başlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyları da yeniden gündem oldu.
Otobüs, koruma ve makam araçlarından oluşan dev konvoyun geçişi sosyal medyada paylaşıldı.
Konvoyun geçiş güzergahındaki binaların çatı ve üst katlarında keskin nişancıların beklediği gözlenen görüntülerde, güvenlik olarak tepede de helikopterlerin uçtuğu görülüyor.
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