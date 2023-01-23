Havada, karada koruma! Erdoğan'ın araç konvoyu yine gündemde!

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 11:34

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 11:39

Türkiye mayıs ayında yapılacağı belirtilen seçimler öncesi şehirlerde "toplu açılış töreni" adı altında mitingler düzenlemeye başlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyları da yeniden gündem oldu.

Otobüs, koruma ve makam araçlarından oluşan dev konvoyun geçişi sosyal medyada paylaşıldı.

Konvoyun geçiş güzergahındaki binaların çatı ve üst katlarında keskin nişancıların beklediği gözlenen görüntülerde, güvenlik olarak tepede de helikopterlerin uçtuğu görülüyor.