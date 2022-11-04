Taksim Meydanı'nda Erdoğan'a özel yol yapıldı, 200 metre 16 araçlık konvoyla geçildi!
Cuma namazını Taksim Camisi'nde kılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konuşma yapacağı 200 metre mesafedeki AKM'ye kendisine oluşturulan özel yoldan 16 araçlık konvoyla geçti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) gelmesi nedeniyle Taksim'de adeta olağanüstü hal ilan edildi.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Taksim meydanında birçok alana polis arama noktası kurulurken, yurttaşlar üstleri aranarak Taksim'e alındı.
Cuma namazını Taksim Camisi'nde kılan Erdoğan, daha sonra Taksim Meydanı'nda kendisi için oluşturulan koridordan geçerek AKM'ye gitti.
Erdoğan'ın, normal şartlarda trafiğe kapalı olan Taksim Meydanı'ndaki 200-300 metre mesafeyi 16 araçlık bir konvoyla geçmesi dikkat çekti.
İşte o görüntüler:
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