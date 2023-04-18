Havalimanı katliamında son nokta! Uçuş pistlerine yapılan tenis kortları ve basketbol sahaları drone’la görüntülendi
Muhalefetin tüm itirazlarına karşın kapatılan ve ardından kepçelerle yıkımına başlanan Atatürk Havalaimanı’nın milyonlarca dolarlık pistlerine tenis kortları ve basketbol sahaları yapıldı. Havalimanındaki yıkım çalışmaları drone’larla havadan görüntülenirken, yapılan katliam da gözler önüne serildi.
Atatürk Havalimanı’nın yıkımına geçen yılın mayıs ayında başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “millet bahçesi” yapılacağını belirttiği Atatürk Havalimanı’nın yıkımının ardından geçen bir yılda milyonlarca dolarlık uçuş pistlerinin olduğu yere şimdiye kadar sadece birkaç tane basketbol sahası ve tenis kortu yapıldı.
Millet bahçesinin içinde yer alacak cami ise hâlâ kaba inşaat halinde. Yeni projeye göre yıkılan Atatürk Havalimanı’nın içinden bir de yapay dere geçirilmesi planlanıyor.
YENİ HAVALİMANI SORUNLU
Yılda 60 milyonun üzerinde yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı kapatılmadan önce ülkenin en işlek havalimanıydı. Yüz yıldan uzun bir tarihe sahip olan İstanbul Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra yeni yapılacak uçuşlar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Dünyanın en büyük havalimanı olacağı reklamlarıyla açılan İstanbul Havalimanı, ulaşım zorluğu, hava koşullarının kötü olması ve kuşların göç yolunun üzerinde bulunması nedeniyle yaşanan tehlikelerle gündeme geldi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Özge Borak'tan evlilik itirafı: 'Ayıp olmasın diye...'
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- İsmi ima bile edilmezken...
- Tarih verdi: Açık açık ilan edeceğiz
- 'Din ve ahlak kuralları onlar için geçerli değildir...'
- Memleket Partisi'nde toplu istifa