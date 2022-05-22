Hayrettin Karaman'dan Survivor 'fetva'sı: Katılmak ve izlemek caiz değildir
Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman, yarışma programı Survivor'a katılmanın ve izlemenin 'caiz' olmadığını öne sürdü.
"AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fetvacısı" olarak bilinen, Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman bugünkü köşesinde TV8'de ekrana gelen Survivor'la ilgili soruyu yanıtladı.
Yazıya göre, Hayrettin Karaman'ın okuyucusu "Survivor, kadın erkek beraber bir adada yaşayan bir yarışma programıdır. Mahrem olan kadın ve erkek aynı yerde yatabiliyor, mahrem yerleri açık ve vücutlarını görebiliyor, yarışmayı kazandıklarında birbirlerini öpebiliyor, sarılabiliyor. Bu tür programlara katılmak veya izlemek caiz mi, kazanılan para helâl mi?" diye sordu.
Karaman bu soruya şöyle yanıt verdi:
"Tarif ettiğiniz davranışlar İslam dini ve ahlakına ve bizi biz yapan değerlerimize aykırıdır, ayıptır ve günahtır. Bu davranışları içeren bir faaliyete katılmak ve bunu izlemek elbette caiz değildir. Günah işleyerek kazanılan para da helâl olmaz."
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