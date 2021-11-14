Hayrettin Karaman'dan bu sefer 'dans fetvası'

14 Kasım 2021 Pazar, 17:34

Daha önce alevilere yönelik verdiği fetvalarla tepki çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, yeni yazısında yine tartışma konusu olacak ifadeler kullandı.

Kendisine gelen soruları yanıtlayan Karaman, bu kez de “Kadınların veya kadınlarla erkeklerin birlikte, topluluk içinde dans etmeleri veya başkaca oynamaları caiz değildir” diyerek 'dans'ı hedef aldı.

Karaman şu ifadeleri kullandı:

''Bayanlar arasında kına gecesi yapıp müzik ile eğlenmekte bir sakınca var mıdır?"

Edep dâhilinde olursa böyle bir eğlence mubahtır, sakınca yoktur. Geleneğimizde olan şekil uygundur.

"Düğünde oynama vs gibi bir durum olmadan gelenlerin düğün salonunda masalarda yemeklerini yiyip oturduğu, sonrasında da takı vs ile gelin-damadı tebrik edip ayrıldığı bir düğünde erkek ve kadınların aynı salonu paylaşması mahzurlu mudur?"

Bu durum umûmî belvâ halini almıştır; yani terki zorlaşmış genel bir uygulama haline gelmiştir; bu sebeple sakınca yoktur. Kadınların veya kadınlarla erkeklerin birlikte, topluluk içinde dans etmeleri veya başkaca oynamaları caiz değildir.

NE OLMUŞTU?

2012 yılında Aleviler ile ilgili bir yazı yazarak Sünni inanca sahip bir kadının Alevi bir erkekle evlenemeyeceğini söyleyen İlahiyatçı Hayrettin Karaman tepkiler üzerine kendi sitesindeki o skandal yazıyı kaldırmıştı.