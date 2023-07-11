Hayri Kozanoğlu Cumhuriyet TV'de: 'Diyanet'e harcanacaksa Saray'ın masraflarına gidecekse vergi artırmanın anlamı yok'

Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:07

Güncelleme: 11.07.2023 - 17:51

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 8 Temmuz günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik KDV yüzde 20'ye çıkarıldı.

Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi. Bunun yanında pasaport ücretleri ve yurt dışı telefon kayıt ücretlerine de zam geldi. Öte yandan geçen haftaya 1594 liradan başlayan gram altın perşembe günü 1588 liraya kadar geriledikten sonra cuma günü yükselişe geçti. Bugün gram altın 1621 lirayı gördükten sonra günü 1612 lira olarak kapattı.

"ALTINDAKİ DEĞİŞİM KURDAN KAYNAKLANIYOR"

Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu altındaki durdurulamayan yükselişe ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna işgali sonucu Rusya'ya uygulanan yaptırımlar başka ülkelerin merkez bankalarını, başka ülkelerin kasalarında tutulan altın varlıklarını kendi ülkelerine getirmeye zorladı. Bu da altın fiyatlarını arttırdı. Türkiye'de altın fiyatlarındaki değişim daha çok kurdan kaynaklanıyor" dedi.

"ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 60'A DAYANACAK"

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmişti. Kozanoğlu, "Ücret artışlarını değerlendirebilmemiz için satın alma gücüne bakmamız gerekiyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Satın alma gücü doğrudan doğruya enflasyona bağlı. Geçtiğimiz hafta enflasyon verileri açıklandı. Bu veriler genelde kamuoyu tarafından kabul görmüyor. Ancak elimizdeki TÜİK verileri bile enflasyonun yıl sonunda yüzde 55-60'a dayanacağını gösteriyor. Seçimlerden sonra döviz kuru bir atak yaptı. Döviz kuru üretici fiyatlarına daha önce yansıyor, tüketici fiyatlarındaki yansımasını henüz görmedik. Önümüzdeki aylarda ciddi fiyat artışları göreceğiz. Yurttaşlar açıklanan enflasyon ile çarşıda pazarda karşılaştığı enflasyonun uyumsuzluğundan bahsediyor. Ancak alt kalemlere baktığımız zaman, gıda enflasyonu yüzde 55'in üzerinde, kira fiyatları son bir yılda yüzde 76 artmış. Alt gelirli yurttaşlar, gelirlerinin yüzde 65'ini bu iki kaleme harcıyor. Bu açıklanan manşet enflasyon rakamı, gerçek olsa dahi muhatap olduğu rakamları yansıtmıyor. Bazı gruplar, enflasyona paralel bir artışa kavuştu. AKP yönetimi insanların mutlak yoksulluğa sürüklenmesine ve açlıkla burun buruna gelmesine izin vermiyor ama onlara refah payı da bırakmıyor."

"AKP REJİMİ EMEKLİLERİ ÖNEMSEMİYOR!"

Emeklilerin enflasyon altında ezildiğinin altını çizen Kozanoğlu, "Emeklilere yapılan zam, enflasyon rakamlarının çok altında. Bu AKP'nin piyasacı anlayışının bir yansıması. Çalışan insanlar, üretim sürecine aktif olarak katılırlar. Onlar yaşam koşullarını devam ettirebildikleri müddetçe verimli şekilde çalışırlar. Emekliler ise, aktif olarak iş gücüne katılmıyor. Onlar bu yüzden AKP rejimi tarafından önemsenmiyor" şeklinde konuştu.

"ALT GELİRLİ GRUPLAR BU ÜRÜNLERİ ALMAKTA ZORLANACAK"

KDV ve ÖTV artışlarını eleştiren Kozanoğlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"KDV ve ÖTV'deki artışlar çok etkili olacak. Sabun, deterjan, tuvalet kağıdı gibi ürünlere uygulnanan KDV arttırıldı. Bunlar toplum sağlığı açısından önemli harcama kalemleri. Üst gelir grubundaki insanlar fiyatı artsa da bu ürünleri alacaktır. Ancak alt gelir grupları bu gibi ihtiyaçlarını karşılamada çok zorlanacak. Öte yandan yurtdışı telefon kaydı ücretleri bir anda 7 katına çıkarıldı. Kur korumalı mevduatta hesabı olanlara ise vergi uygulanmıyor. Büyük şirketler en son uygulanan ekonomi politikasıyla çok büyük kârlar elde ettiler. Faiz oranlarının düşük tutulması sonucu, emlak ve araba fiyatları yükseldi, buradan çok büyük servetler kazanıldı. Bu birikmiş servetlerin servet vergisi ile vergilendirilmesi adaletli olacaktır. Ancak AKP iktidarda olduğu müddetçe bu konuda tereddütteyim. Toplanan vergiler Diyanet'e harcanacaksa Saray'ın masraflarına gidecekse vergi artırmanın anlamı yok."