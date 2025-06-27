HDF’den CHP’nin kurultay davasıyla ilgili açıklama: ‘Atama yönetimi tanımayacağız’

Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu-Avrupa, CHP’nin kurultay davasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Konuyla ilgili haberlerin endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada “Parti içindeki eski yönetimin, kurultayı kaybettikten sonra bu kumpaslara iktidarla iş birliği içinde dahil olduğu yönündeki iddialar, endişemizi daha da artırmakta; aynı zamanda bizleri, Türkiye’deki son demokratik kale olan CHP’yi savunma konusunda daha da kararlı kılmaktadır” denildi.

‘MEŞRU PARTİ YÖNETİMİNİN YANINDAYIZ'

CHP’ye yapılan bir saldırının demokrasiye yapılacağı belirtilen açıklamada “Bu antidemokratik girişimlerin boşa çıkması için son kurultayda delegelerin oylarıyla seçilen CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki meşru parti yönetiminin yanındayız. Mevcut yönetim dışında partinin içinden ya da dışından eski ya da yeni isimlerle atanacak hiçbir sözde genel başkan ve yönetimini tanımayacağımızı şimdiden ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın tamamı şöyle:



