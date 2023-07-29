HDP aday çıkarma yolunda

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

14 Mayıs seçimlerine, AYM’de süren kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol çatısı altında giren ve bundan böyle Meclis çalışmalarını Yeşil Sol’da yapacak HDP, seçim sonuçlarını “başarısızlık” olarak nitelendirerek, kurultay sürecini başlattı. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar görevi bırakacağını açıklarken, kurultay süreci de başlatı.

Merkezi kurullar ve ittifak partiler ile il ve ilçe örgütleriyle görüşmelerin ardından halk toplantılarının temmuz içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ardından parti, büyük konferans sürecine geçecek. Ağustos ayında biri İstanbul, diğeri de Diyarbakır’da olmak üzere 2 büyük konferans düzenlenecek. Bu konferanslarda partinin politikaları masaya yatırılacak. Atölyeler ile partideki değişime yönelik gelişmeler ve yeni stratejiler ele alınacak. Konferansların ardından ise eylülde partinin büyük kurultayını gerçekleştirmesi ve kurultay sürecini tamamlanması bekleniyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Kurultayın bir gündem maddesinin de Yeşil Sol’un isim değişikliği konusu olacağı belirtiliyor. “Yeşil Sol’la devam kararlılığı olduğu ancak HDP’ye yönelik kapatma davasında süren belirsizlik nedeniyle partiyi tanıtmakta zorluk oluştuğu, tabanda HDP’nin yükseldiği mirası sahiplenen bir isim ve logoya geçme talebinin bulunduğu” kaydedilirken, “halkların” kavramının kabul gördüğü, bu çerçevede öneriler geldiği ancak kararın konferanslar ve kurultay süreciyle verileceği aktarılıyor. İsim konusunda henüz bir havuz oluşmadığı öğrenildi.

‘ADAY ÇIKARMAK HAKKIMIZ’

Kurultayın ardından partiyi bekleyen en önemli gündem ise yerel seçimler olacak. 2019’da bazı büyükşehirlerde aday çıkarılmamasını “istisna” olarak nitelendiren partide “tüm illerde aday çıkarma” düşüncesi dillendiriliyor. “Ülkeyi yönetme iddiasındaki her siyasi partinin hem milletvekilliği hem Cumhurbaşkanlığı hem de yerel yönetim seçimlerinde aday çıkarmasının olağan olduğunu, çıkarılmamasının ise istisna olacağını” vurgulayan parti yöneticileri, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirtiyor.

“Partide eğilim olduğunu, doğal olanın aday çıkarmak olduğunu” kaydeden parti kaynakları, “HDP aday çıkarmamalı gibi bir anlayış var, ona itiraz ediyoruz. Aday çıkarmak HDP’nin de hakkı. Yeri geldiğinde her şeyi gündeme alacağız. Stratejiyi masaya yatıracağız” değerlendirmesinde bulunuyor. Konunun ancak kurultayın tamamlanmasıyla ele alınacağını aktaran kaynaklar, ittifaklara ya da diğer seçeneklere ise kapıyı kapatmış değil.