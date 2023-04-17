HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Şanlıurfa'da konuştu: Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında, 14 Mayıs'ta önemli bir seçim olduğunu söyledi.
Seçimi dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden Buldan, "14 Mayıs tarihi bu ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim olacak, hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi yaşayacağız." diye konuştu.
Buldan,14 Mayıs'ta bir değişim ve dönüşümün, yeni bir başlangıcın seçimi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İki oy kullanacağız, biri cumhurbaşkanlığına, diğeri ise parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz ama bayramdan sonraki mitinglerimizde size cumhurbaşkanımızın ismini de söyleyeceğiz."
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- İsmi ima bile edilmezken...
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- Paramız nasıl pul oldu?
- Zengin olmak için doğmuş 4 burç
- Sinan Akçıl'dan '4 eşli dini nikâh' açıklaması