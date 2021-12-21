HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan, iktidara: 'U dönüşü yaptıklarını görebiliyoruz'

21 Aralık 2021 Salı, 13:25

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sancar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 20 Aralık akşamı Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı 'ekonomideki yeni sisteme' ilişkin "Dün açıklanan tedbirlerle bir U dönüşü yaptıklarını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu iktidarın ekonomideki savaşının hedefi halktır" diye konuşan Sancar, "Kurun Türk lirası karşısındaki değerinin belli bir dengeye indirilmesi için bu kadar kaynağı israf etmeye gerek yok. Halkın çıkarlarına dayalı adil paylaşım modeline yönelmiş bir model gereklidir. Başlatılan savaş halka karşı savaştır" dedi.



"U DÖNÜŞÜ YAPTIKLARINI GÖREBİLİYORUZ"

Sancar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Önce yeni ekonomik model ilan ettiler, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, 'Bundan vazgeçmeyeceğim' dedi. Dün açıklanan tedbirlerle bir U dönüşü yaptıklarını görebiliyoruz."

"Bu iktidar bu oyunlarıyla ülkeyi mandacı bir düzene sürüklemektedir."

"İKTİDARIN EKONOMİDEKİ SAVAŞININ HEDEFİ HALKTIR"

"Kurun Türk lirası karşısındaki değerinin belli bir dengeye indirilmesi için bu kadar kaynağı israf etmeye gerek yok. Halkın çıkarlarına dayalı adil paylaşım modeline yönelmiş bir model gereklidir. Başlatılan savaş halka karşı savaştır. Bu iktidarın ekonomideki savaşının hedefi halktır. Halkı sefalete mahkum edecek, açlığa sürükleyecek bir savaş yürütüyorlar."

"Halk için bütçe' mücadelesini Meclis zemininde en etkili şekilde yürüttük. hayata geçireceklerse, faizle kur arasındaki farkı TL mevduat sahiplerine vereceklerse bunu Hazine'den yapmaları gerekiyor. Hazine'nin tek kuruşunun kanunsuz çıkarılması mümkün değildir. Ya anayasayı askıya alacaksınız, ya açıktan darbe yönetimine geçeceksiniz ya da bu faiz-kur farkı garantisi için bir kanunu Meclis'e getireceksiniz. Bize ve muhalefet partilerine tarihi sorumluluk düşüyor. Bu kanun Meclis'e geldiğinde engellemek, bu halka karşı sorumluluğumuzdur."

"MARAŞ KATLİAMINI UNUTMADIK"

"Yalana, talana son diyen mücadelenin öncüsü olmaya devam edeceğiz."

"Bu düzeni değiştirmek için hafızayı canlı tutmamız lazım: Bu iktidarı besleyen bütün zulümleri hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Tam 10 yıl önce bugünlerde Roboski katliamı yaşandı. Bu acı dinmedi, bu acı dinmeyecek de. Maraş Katliamı gibi acımasız bir katliamı da yine Aralık ayında yaşatmışlardı. Maraş Katliamı'nı, cezaevlerindeki katliamı da unutmadık, unutmayacağız. Divana kalır hesap, divandan önce halk var. Divandan önce, burada hep birlikte hareket edersek Kırklar Meclisi gibi bir ruhla yürürsek bu dünyada da bunların hesabını soracağız."

"PARA BASMAK, ENFLASYON DEMEKTİR"