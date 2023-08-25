HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu

Pazar günü olağanüstü kongre yapacak olan HDP'nin, yeni eş genel başkanlarının Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 17:30
HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu
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Kapatılma riskine karşı tüm çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devredecek olan HDP'nin, yeni seçilecek eş genel başkanlarıyla ilgili kararını 27 Ağustos Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek kongrede alacağı belirtildi. 

Eş Genel Başkan seçiminin de yapılacağı kongre öncesi yeniden eş genel başkan adayı olmayacaklarını açıklayan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yerine, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'ın geçeceği iddia edildi.

Sultan Özcan, HDP MYK’sında STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'in avukatlarından olan Cahit Kırkazak da Yeşil Sol Parti’nin MYK üyesi olarak görev yapıyordu.


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HDP Yeşil Sol Parti CahiT Kırkazak Sultan Özcan

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