HDP İl Başkanlığının tabelasını söküp, çöp konteynerine attı
Iğdır’da kimliği belirsiz kişi, HDP İl Başkanlığının girişindeki tabelayı söküp, çöp konteynerine attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi’nde dün saat 03.00 sıralarında; elinde kesici aletle gelen şüpheli, pasaj içindeki HDP Iğdır İl Başkanlığı’nın girişindeki tabelayı uzun uğraşlar sonucu yerinden çıkardı.
SÖKÜP ÇÖPE ATTI
Pasajdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli beraberinde götürdüğü tabelayı, Rıza Yalçın Caddesi'ndeki bir çöp konteynerine attı.
Yurttaşlar tarafından fark edilen tabela, HDP binasına getirilerek yetkililere teslim edildi ve yeniden asıldı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
HDP İl Başkanlığı suç duyurusunda bulunurken, polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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