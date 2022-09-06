HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’tan İYİ Parti’ye 'bakanlık' ve adaylık tepkisi: 'Biz Meclis’teyiz diye, Meclis’ten çekilecek misiniz?'

06 Eylül 2022 Salı, 18:28

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Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç “HDP’ye bakanlık verilmesi” tartışması üzerinden, başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere İYİ Parti’den yapılan “HDP’nin olduğu yerde biz olmayız” açıklamalarına tepki gösterdi.

HDP’nin 6’lı masadan bakanlık talebi, beklentisi olmadığını belirten Oluç, “Biz Meclis’teyiz, siz Meclis’ten çekilecek misiniz o zaman biz Meclis’teyiz diye? Bize 6- 7 milyon insan oy veriyor.Bu insanları memleketin dışına mı atacaksınız?” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, muhalefetin seçimi kazanması halinde, HDP’ye bakanlık verilebileceğine ilişkin açıklaması üzerine başlayan tartışmaya ilişkin soru üzerine Oluç, partisinin böyle bir talebi ve gündemi olmadığını belirtti:

“Konjonktürel açıdan baktığımızda, bizim 6’lı masadan herhangi bir bakanlık talebimiz, görüşmemiz, konuşmamız, beklentimiz olmadı. Yani 6’lı masadan ne böyle bir talepte bulunduk, ne de bulunmayı düşünüyoruz. Bu bizim dışımızda başlamış bir tartışma, Gürsel Tekin’in kendi görüşlerini acıklamasıyla. Ve bizim içinde olduğumuz bir tartışma olarak devam etmemiş vaziyette. Bu konjonktürde böyle bir talepte bulunmamışız. Çok net.”

HDP’nin 6’lı masada olmayacağını yaklaşık 1 yıl önce, 27 Eylül 2021 tarihli tutum belgesiyle ortaya koyduklarını ve bu tutumlarının sürdüğünü belirten Oluç, o nedenle “HDP’nin olduğu masada biz olmayız” ifadelerinin son derece “afaki” bir yaklaşım olduğunu söyledi.

'HDP ANAYASAL, MEŞRU BİR PARTİDİR'

HDP’nin anayasal çerçevede kurulmuş bir parti olduğunu ve 10 yıldır, cumhurbaşkanlığı, referandumlar dahil bütün seçimlere kendi adaylarıyla katılmış bir parti olduğuna işaret eden Oluç, partisine karşı kullanılan ayrımcı ifadeleri reddettiklerini belirtti.

Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olarak, hem yerelde, hem de genelde iktidara gelme, iktidar ortağı olma hedeflerinin, “meşru” bir hak olduğunu kaydeden Oluç, “Hiçkimse bu hakkı tartışamaz. Hiçbir siyasi partinin yöneticisinin haddi değildir bunu tartışmak. Yani Ak Parti, İYİ Parti ne kadar meşruysa, HDP de o kadar meşrudur” diye konuştu.

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'MECLİS’E BİZİ LEYLEKLER GETİRMEDİ'

HDP’nin halkın oylarıyla Meclis’te temsil edildiğine dikkat çeken Oluç, “HDP’nin olduğu yerde ben olmam, benim olduğum yerde HDP olmaz” yaklaşımının doğru olmadığını ve herkesin dikkatli “sözlerini ölçüp biçerek” söylemesi gerektiğini ifade etti:

“Eğer demokratik siyaset konusunda ilkelere sahipse siyasi partiler, o zaman bu ilkelere uygun davranmalılar. Meclis’e bizi leylekler getirmedi, ya da kimse bizi cami avlusunda bulup getirmedi. Biz mücadele ettik halkın oylarıyla Meclis’e geldik. Kimi zaman danışma kurulu toplantısında grup başkanvekili olarak diğer partilerin grup başkanvekilleri ile birlikte imza atıyoruz veya kanun tekliflerine ortak imza atıyoruz. ‘ HDP’nin olduğu yerde ben olmam, benim olduğum yerde HDP olmaz’ filan… Bu lafları biraz sakin, olgunlukla düşünerek söylemek lazım. Biz Meclis’teyiz, siz Meclis’ten çekilecek misiniz o zaman biz Meclis’teyiz diye. Bize 6- 7 milyon insan oy veriyor. Ne yapacaksınız bu insanları, memleketin dışına mı atacaksınız?”

'ADAY ÇIKARMAK, HDP’NİN MASASININ ÜZERİNDE'

Bu tartışmaların, muhalefetle “ortak cumhurbaşkanı adayının müzakere edilebileceği” yönündeki kararını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Oluç, şu anda bu tutumlarında bir değişiklik olmamakla birlikte, HDP’nin kendi adayını çıkarma seçeneğinin her zaman masada olduğunu söyledi:

“Aynı noktadayız, biz 1 yıl önce neyse bugün de aynı noktadayız. Değişiklik olsaydı zaten bizler, eşbaşkanlarımız çıkar söylerdik. Pozisonumuz aynı, sürdürüyoruz. Bu yapılan son günlerdeki konjontürel tartışmalarız kastediyorum, bizim müzakere konusundaki ve temel pozisyonumuzu değiştirmez. (…) Tabii ki, kendi adayını çıkarması da HDP’nin masasının üzerindedir. Daha önce de söylediğimiz bir şey, yeni söylemedik. Durumu değerlendiriyoruz, konuşacağız tartışacağız. Ve ihtiyaç olacağı kanaatine varırsa kurullarımız kendi adayımızı da çıkartırız. Fakat, diğer partilerin bize söyledikleri ile politika yapmayız.”

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'SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE YAPACAKLARINI KARA KARA DÜŞÜNÜRLER'

Bazı muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı seçimi için, “HDP kendi adayını çıkarsın da, biz rahat edelim” diye kendilerine akıl vermeye çalıştığını savunan Oluç, şu görüşleri dile getirdi:

“HDP, kendi adayını çıkarsın da biz rahat edelim, diyenlere şunu söyleyeyim:Seçim ikinci tura kalırsa ki- kalır bu durumda- ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin. Öyle gündelik öfkelerle bu kadar ciddi seçime giderken sorumsuzca laflar etmesin. En son cumhurbaşkanlığı seçimindeki hırslardan dolayı ne hale geldiğimizi görüyoruz değil mi? İsim vermek istemiyorum ama muhalefet içinde iktidarın ikbal avcılığına soyunmuş olan kişiler olduğunu biliyoruz.”

'6’LI MASAYA YOL HARİTASI ÇİZMEYİZ'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı halinde tutumlarının ne olacağına ilişkin soru üzerine de Oluç, partisinin yetkili kurullarında değerlendirilmeyen bir konuyla ilgili görüş bildirmeyeceğini ifade etti. Oluç, “ Kemal Kılıçdaroğlu, çok saygıdeğer bir kişiliktir. Ama bir şey demem doğru olmaz. Önceden bunu tartışarak 6’lı masaya da bir yol haritası çizmeyiz” diye konuştu.

Oluç, bir soru üzerine de HDP’nin de parlamento seçimleri için 6 siyasi partiyle, “Emek ve Özgürlük İttifakı” adı altında işbirliği kararı aldığını anımsattı.

Oluç, “Emek ve Özgürlük İttifakı’nın, işbirliği ilkelerinin yer alacağı deklarasyonu ise 24 Eylül’de İstanbul’da kamuoyuna açıklayacağını söyledi.