HDP, ortak adaya kapıyı kapatmadı: Temel çizgi 'müzakere'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:44

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:44

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret etmesiyle gözler muhalefetin adaylarına döndü.

6’lı masada CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adı öne çıkarken, HDP’nin kendi adayını çıkarma konusundaki kararlılığı da sürüyor. HDP ortak adaya tamamen kapıyı kapatmasa da adaylar netleştiğinde izlenecek yol haritası da merak ediliyor.

‘AMAÇ ERDOĞAN’A KAZANDIRMAK DEĞIL’

HDP kaynakları, “aday çıkarma kararının alınmasına yönelik eleştirilere” değinerek, “Adımı atarken amacımız Erdoğan’a kazandırmak değil. Asla böyle bir amaç taşımıyoruz” vurgusunu yapıyor. Bu nedenle “müzakerelere her koşulda kapının açık olduğu”, böyle bir durumda “ilkelerin ve tutumun göz önüne alınacağı ve değerlendirileceği” aktarılıyor.

Ortak aday değerlendirmesinin ve müzakerelerin de isimler üzerinden olmayacağına dikkat çekilirken, “HDP’nin kendi adayını çıkarma kararının ilgili kuruların genel mutabakatı olduğu ve ‘Kılıçdaroğlu ya da şu veya bu isim aday olursa tartışmaya açarız" görüşünün bulunmadığı kaydediliyor.

Kaynaklar, “Kemal Bey ya da başkası adaylığını açıklar, ‘Muhalefeti temsil etmek istiyorum, herkesle görüşeceğim’ derse, görüşmeler gerçekleştirilir ve durum yeniden değerlendirilir” yorumunu yapıyor.

HDP yetkililerinin, ortak adaya ilişkin müzakerelerde, “Erdoğan çizgisinde aday çıkarsa neden müzakere edelim?” görüşünü vurgulaması da dikkat çekiyor.