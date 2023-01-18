AKP ve MHP’nin oylarıyla: CHP, HDP ve İYİ Parti’nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.
İYİ Parti'nin "Saros Körfezi'nin karşı karşıya kaldığı risklerin tespiti", HDP'nin "Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması" ile CHP'nin "Silivri ve Çatalca'da yaşanan tapu sorunları" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri, kabul edilmedi.
Genel Kurulda daha sonra AKPGrubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.
Buna göre, kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, gündemin ön sırasına alındı.
Öneriye göre bugün sözleşmeli kamu personeline kadro verilmesini içeren teklifin görüşmelerine başlanacak. Teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanamaması halinde Genel Kurul cuma günü de çalışacak.
"EYT BIR AN ÖNCE MECLIS'E GELSIN"
AKP'nin önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, EYT'lilerin kızgın olduğunu, kanun teklifini beklediğini söyledi.
(Erhan Usta)
AKP'nin, yıllardan beri gündemde olan bir konuyu geciktirdiğini savunan Usta, "Bakanlık zaten çalışmış, AK Parti Grubu'na göndermiş. Teklif bir an önce Meclis'e gelsin, bunu komisyonda çalışalım, alt komisyon kuralım. Konuyu etraflıca değerlendirelim, birlikte tartışalım" diye konuştu.
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