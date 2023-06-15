HDP ve YSP'de kurultay süreci

Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 03:00

HDP ve Yeşil Sol, 14 Mayıs seçimlerinde oy oranının düşmesiyle birlikte özeleştiri sürecini başlattı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisini eleştirirken eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ise kurultayda yeniden aday olmayacaklarını açıkladı.

Halk toplantıları dahil yürütülecek sürecin ardından HDP’de kurultay gerçekleştirilecek. Kurultayda, yalnızca eş genel başkanların değil partinin tüm yönetiminin değişmesi beklenirken partide, “esas taban olan Kürtler ile bağlantıyı artıracak politikaların” gündeme gelmesi bekleniyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Yeşil Sol listelerinden Meclis’e giren Emek Partisi’nden iki ismin partilerine dönmesi, Sancar ile Buldan’ın da HDP’de olması nedeniyle Yeşil Sol’un 57 milletvekili bulunuyor. Kapatma davası nedeniyle Meclis başta olmak üzere yeni mücadele alanının Yeşil Sol olduğu vurgulanırken HDP ile birlikte Yeşil Sol’un da kurultaya gitmesi olası görülüyor. Kurultayda ise isim değişikliği de masada. “Kürtlerin daha kolay benimseyebileceği ve bağ kurabileceği” bir isme yönelinmesi yönünde eğilim bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİR HAMLESİ

2024’teki yerel seçimler de partide şimdiden tartışılmaya başlandı. HDP’nin 2019’da aday çıkarmadığı ve böylece büyükşehirleri muhalefetin kazandığına işaret edilirken Cumhurbaşkanlığı seçiminin de aday çıkarılmadığı, bu durumun partiye yönelik sert eleştirilere neden olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle 2024’teki yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlerde aday çıkarma eğilimi parti içinde de güçlendi.