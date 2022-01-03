HDP'ye saldırı düzenleyen isim serbest bırakıldı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 15:55

HDP’ye silahlı ve bıçaklı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına bıçaklı ve silahlı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, emniyet işlemleri ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. “Silahla tehdit ve yaralama” suçundan savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, tutuklama talebiyle 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan saldırgan, serbest bırakıldı.

HDP'DEN TEPKİ

HDP Bahçelievler İlçe Örgütü, kararın ardından "Partimize saldıran saldırgan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı! Cezasızlık politikasıyla partimize yönelik saldırıları teşvik eden siyasi iktidar, olası tüm saldırıların sorumlusu ve tetikleyicisidir" açıklaması yaptı.



