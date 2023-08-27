HDP'de kongre günü: Yeni parti, yeni eş genel başkanlar
HDP’nin kapatılma riski sebebiyle çalışmalarını askıya alacağı 4’üncü Olağanüstü Kongresi başladı. Partinin yeni yönetim yapısının belirleneceği kongrede yeni eş genel başkanlar da belli olacak.
HDP'nin 4’üncü Olağanüstü Kongresi Ankara’da, Dünya Ticaret Merkezi’nde başladı. A nayasa Mahkemesi’nde davasının yarattığı risk nedeniyle siyasi çalışmalarına Yeşil Sol Parti çatısı altında sürdürecek olan HDP, bu kongreyle çalışmalarını askıya alacak.
Kongrede yapılacak seçimle HDP MYK üyesi Sultan Özcan ve Yeşil Sol MYK üyesi Cahit Kırkazak, partinin eş genel başkanları olarak göreve gelecek. Kongrede ayrıca partinin tüzüğünde, parti meclisi üye sayısının azaltılması gibi bazı değişiklikler yapılacak.
SANCAR VE BULDAN'DAN MESAJLAR
Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Bu kongre, sürecin finali değil; başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız, ama HDP ruh olarak da kurum olarak da devam edecek" dedi.
Sancar, "HDP’ye yönelik eleştirilerin, bu süreçle ilgili çeşitli değerlendirmelerin önemi var. Ama bu fikriyata yönelik çeşitli çevrelerin sahneye sokmaya çalıştığı planlar da gerçektir. Bunlara karşı uyanık olmak ve dimdik ayakta duran HDP ağacını korumak hepimizin borcudur" ifadelerini kullandı.
Pervin Buldan ise 5 yılı aşkındır HDP'de eş genel başkanlık görevini sürdürdüğünü hatırlatıp "Ancak şimdi büyük bir değişimin, büyük bir dönüşümün zamanıdır dedik. Son seçimlerde aldığımız oy oranı, hiçbirimizin kabul edeceği bir oy oranı değildir, yeterli değildir, eksiktir, azdır" diye konuştu.
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