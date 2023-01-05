HDP'li Alican Önlü'den Bakan Süleyman Soylu'ya: Aradan geçen 3 yıla rağmen Gülistan Doku neden bulunamamaktadır?

05 Ocak 2023 Perşembe, 17:58

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’yla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Önlü, şunları kaydetti:

“BAŞ ŞÜPHELİ ZAYNAL ABAROKOV’UN VE AİLESİNİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA VERDİĞİ İFADELERİN DE GERÇEKTEN UZAK OLDUĞU İDDİA EDİLMEKTEDİR”

“5 Ocak 2020 tarihinden bu yana şüpheli bir biçimde kaybettirilen Gülistan Doku’dan aradan geçen 3 yıla rağmen tek bir haber dahi alınamamaktadır. Doku’nun şüpheli kaybettirilmesinin sonrasında hazırlanan özel ve bağımsız bilirkişi raporlarında soruşturmanın başından itibaren emniyet güçlerince ‘intihar ettiği’ algısının bilinçli şekilde oluşturulduğu, soruşturmaya ilişkin hazırlanan ilk tutanağın ise baş şüpheli Zaynal Abarakov’un polis babası Engin Yücer’in de içerisinde olduğu Asayiş Şube tarafından hazırlandığı ortaya çıkmıştır. Yine bilirkişi raporlarında Baş Şüpheli Zaynal Abarokov’un ve ailesinin soruşturma kapsamında verdiği ifadelerin de gerçekten uzak olduğu iddia edilmektedir.

“ORGANİZE BİR ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRILABİLECEĞİNE DAİR CİDDİ BİR KANI OLUŞMUŞTUR”

Gülistan Doku’nun avukatına göre, Gülistan’ın 4 Ocak tarihinde yani kaybettirilmeden bir önceki gece Zaynal Abarakov tarafından tehditle alıkonulduğu, hazırlanan ilk tutanağın herhangi bir bilimsel veriye dayanmadığı iddia edilmektedir. Dersim gibi özel güvenlik bölgesi olan bir kentte her köşesi 24 saat kameralarla gözetlenen bir kentte bir kadının kaybolamayacağı ancak bilinçli ve organize bir şekilde ortadan kaldırılabileceğine dair ciddi bir kanı oluşmuştur.

Yine Gülistan Doku’nun arama çalışmaları sırasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adına Gülistan’ın ailesiyle görüşme gerçekleştiren Tunceli İŞKUR Müdürü Ö.A. ve valilik çalışanı F.G. tarafından basınla görüşmemesi ve demeç verilmemesi yönünde baskı yapıldığı ve ailenin tehdit edildiği iddia edilmektedir. Ayrıca kentte Gülistan Doku’nun akıbetini soran ve bunun için eylem örgütleyen kişilere açılan soruşturmalar da olayın kapatılmak ve gündemden düşürülmek istendiğine yönelik iddiaları güçlendirmektedir.”

ÖNLÜ’DEN BAKAN SOYLU’YA: “GÜLİSTAN DOKU NEDEN BULUNAMAMAKTADIR?”

HDP’li Önlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“Aradan geçen 3 yıla rağmen Gülistan Doku neden bulunamamaktadır? Gülistan Doku kim ve kimler tarafından kaybettirilmiştir? Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma şu anda ne aşamadadır? Soruşturmaya ilişkin yeni bir bilgi, bulgu, delil ve veriye ulaşılmış mıdır? Gülistan Doku’nun şüpheli bir biçimde kaybettirilmesinden bir gün öncesinde Zaynal Abarakov tarafından alıkonulduğu ortaya çıkmışken Zaynal Abarakov ve ailesi kimler tarafından korunmaktadır? Gülistan Doku’nun intihar ettiği algısı üzerinden yürütülen arama çalışmalarına gösterilen özen neden cinayet şüphesi üzerinden devam ettirilmemektedir? Gülistan Doku’nun akıbetini soran kişilere neden soruşturma açılmaktadır? Dersim’de olayla ilgisi olan ve bilgi sahibi olan birçok kamu çalışanının tayin olup Dersim’den ayrıldığı iddiaları doğru mudur? Tunceli İŞKUR Müdürü Ö. A. ve valilik çalışanı F.G. tarafından Gülistan’ın ailesinin basına konuşmaması ve Twitter atmaması yönünde ‘baskı ve tehdit’ edildiği iddiaları doğru mudur? Bu kişiler hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?”