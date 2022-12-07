HDP'li Beştaş, MHP'li Kayaalp'in beraatini sordu: Şimdi biz buna adil bir yargılama mı diyeceğiz?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:55

Çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanan ve görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, olay üzerine açılan davanın geçen ay yapılan duruşmasında beraat etmişti.

Mahkeme beraat kararına gerekçe olarak "cinsel saldırıda mağdurun olayı yönetmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle mağdur E.A.’nın ifadelerinin çelişkili olduğu"nu ve yine mağdur E.A. için "eylemin gerçekleştiği sırada eylemde bulunan kişi ile birlikte kahkaha atması"nı gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, konuyu Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu.

"BUNA 'ADİL YARGILAMA MI' DİYECEĞİZ?"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şunları söyledi:

“Bu hafta MHP Diyarbakır İl Başkanı beraat etti. Bir çocuğu istismar etti. Karar gerekçesine baktım, her zaman olduğu gibi inanmak istemedim. Karar gerekçesinde çocuğun kahkaha atması beraat gerekçesi olarak kabul edilmiş. Bu hakim İsmail Kızılelma, İpek Er’e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan’ı da serbest bırakan hakim. Şimdi biz buna adil bir yargılama mı diyeceğiz? İktidarın ortağının il başkanı istismardan tutuklandı haberleri geçecek, bu kadar kısa sürede kahkaha gerekçesiyle beraat edecek. Özetle şunu söylüyorum. Adalet Bakanı olarak AİHM ve AYM kararlarının uygulanması ve kanunların uygulanması noktasında sizin doğrudan sorumluluğunuz var. Biz bunu bekliyoruz sizden, kanun çıkarmak yetmez bunun uygulanması lazım.”