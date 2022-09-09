HDP'li Beştaş'tan Bakan Karaismailoğlu'na: Siirt Havaalanı'na neden uçuş yapılmıyor?

09 Eylül 2022 Cuma, 00:32

HDP Grup Başkanvekili, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Siirt Havalimanı’nın etkin kullanılmamasını ve uçuşların son anda iptal edilerek yurttaşların mağdur edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayıp Meclis’e sunan Danış Beştaş, “Çoklukla uçuşa bir saat ya da daha az bir süre kala yapılan uçuş iptallerinin, yurttaşların ulaşım ve seyahat haklarını ihlal eden ve acil durumlarda gidecekleri yerlerde olamadıklarından ötürü sağlık başta olmak üzere iş ve eğitim süreçlerinin de aksamasına neden olduğu tartışmasızdır” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama da yapan Danış Beştaş şunları aktardı:

“UÇUŞ SEFERLERİ İÇİN UYGUN OLMAYAN BU HAVAALANI ETKİN KILINMAMIŞTIR”

Siirt Havaalanı ilk olarak İl Özel İdaresi tarafından 1994 yılında 1600 m uzunluğundaki tek pistiyle hizmete açılmıştır. 1994-1998 yılları arasında İl Özel İdaresi tarafından işletilen Siirt Havaalanı 1998`de DHMİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 2000 yılında 1600 m olan pist 200 metre uzatılarak 1800 m uzunluğa erişmiş; 2008 yılında ARFF Garajı hizmete girmiş; 2009 yılında Gelen ve Giden Yolcu Salonları arasına idari bina yapılmıştır. Ardından 2010 yılında pist uzunluğu 200 m daha artırılarak 2000 m uzunluğa sahip hale getirilmiştir. Ancak uçuş seferleri için uygun olmayan bu havaalanı etkin kılınmamıştır. Bu nedenler Siirt halkı çevre iller üzerinden hava ulaşımını sağlamaktadır. Bu nedenle 2014 yılında iktidar partisinin yatırım hedefleri olarak lanse ettiği yeni havaalanın yapılması gündeme gelmişti.





Aradan geçen zaman zarfında Siirt Havaalanı açılmış ancak yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir faaliyete geçmiş olmasına karşın kullanılamamaktadır. Zaten çok az sayıda uçuş seferi konulan havaalanında satılan biletler dahi son anda iptal edilerek uçuşlar gerçekleştirilmemiştir. Çok sayıda yurttaş aldıkları biletlerin check-in işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş iptali nedeniyle mağdur olduklarını ifade etmektedir. Ayrıca mağdur olan yurttaşların uğradıkları maddi kayıplar da giderilmemiş, mağdurlar sorunun çözümü için muhatap dahi bulamamışlardır. Çoklukla uçuşa bir saat ya da daha az bir süre kala yapılan uçuş iptallerinin, yurttaşların ulaşım ve seyahat haklarını ihlal eden ve acil durumlarda gidecekleri yerlerde olamadıklarından ötürü sağlık başta olmak üzere iş ve eğitim süreçlerinin de aksamasına neden olduğu tartışmasızdır.

Beştaş’ın Bakan Karaismailoğlu’na yönelttiği sorular şöyle: