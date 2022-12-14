HDP'li Buldan'dan İmamoğlu açıklaması: Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz!

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan mahkemenin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği ceza üzerine sert bir tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:47
HDP'li Buldan'dan İmamoğlu açıklaması: Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İmamoğlu için verilen karar üzerine Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) ilk açıklama geldi. HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Sn İmamoğlu hakkındaki karar hukuki değil, siyasidir. 

Halk iradesini yansıtan seçim sonuçlarını kayyım ve yargı darbesiyle, kumpaslarla ortadan kaldırma döneminiz kesinlikle bitecektir. 

Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz!"


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