HDP'li Buldan'dan İmamoğlu açıklaması: Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz!

14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İmamoğlu için verilen karar üzerine Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) ilk açıklama geldi. HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sn İmamoğlu hakkındaki karar hukuki değil, siyasidir.

Halk iradesini yansıtan seçim sonuçlarını kayyım ve yargı darbesiyle, kumpaslarla ortadan kaldırma döneminiz kesinlikle bitecektir.

Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz!"