HDP'li Güzel hakkındaki fezleke Saray'a gönderildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderildi.

11 Ocak 2022 Salı, 10:05
HDP'li Güzel hakkındaki fezleke Saray'a gönderildi
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Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ye yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıktığı bildirildi.

Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderildi.


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