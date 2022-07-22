HDP'li Kerestecioğlu'ndan Bakan Kirişçi'ye zor sorular

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:35

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Şırnak’ta yaşanan ağaç katliamına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede, Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu’nun hazırladığı rapora dikkat çekilerek, "İlde son yıllarda orman kesiminin arttığını göstermektedir. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Şırnak’ta 02.2021’de yüzde 44 olan ormanlık alan oranı son dönemde yüzde 36’ya düşmüştür" ifadelerine yer verildi.

Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu'nun ağırlıklı olarak Şırnak ilinin merkez kısmının yüksek yerlerinde ve Şırnak-Siirt arasındaki dağlık bölgelerde ve İdil-Midyat arasında orman ağaç kesimleri yapıldığını tespit ettiği vurgulandı. Önergede, kesilen ağaçların piyasa değerinin çok altında çevre illere ve Kayseri, Gaziantep, Osmaniye gibi şehirlere gönderildiği ve komisyon, ihale sürecinin yasal usul işletilmeden yapıldığı öne sürüldü.

Bakan Kirişçi'ye şu sorular yöneltildi:

1) Şırnak’taki ağaç kesimleri hangi planlamaya göre ve ne amaçla yapılmaktadır?

2) Ormanlık alan oranının 7 aylık sürede yüzde 44’ten yüzde 36’ya düşmesine yol açacak ölçüde ağaç kesimi, ormanlarda yetişmekte olan fidanları, keza dikili yaş ve kuru ağaçları kesmeyi, sökmeyi, boğmayı ve yaralamayı yasaklayan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 14/A ve 14/B bentlerine göre suç değil midir?

3) Ağaç kesimi nedeniyle ormanda yaşayan hayvan sayısında azalma gözlemlenmiş midir?

4) Ağaç kesimi ihalesi hangi koşullarda yapılmıştır? İhalenin usule aykırı yapıldığı iddiası doğru mudur?

5) Şırnak ilinde orman kıyımı ne zaman sonlandırılacaktır?

6) Cudi Dağı ve Besta Bölgesi’nde asker denetiminde koruculara kestirilen meşe ağaçlarının sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığı iddiaları doğru mudur?