HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Aysel Tuğluk ziyareti: 'Sağlık durumunun kötüleştiğini gördük'
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un sağlık durumunun kötüye gittiğini aktardı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, 2021’de demans teşhisi koyulan ve Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'u ziyaret etti.
Konuya dair açıklamada bulunan Beştaş, Tuğluk'un sağlık durumunun kötüye gittiğini aktardı.
Beştaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"Ağrı milletvekilimiz Dilan Dirayet Taşdemir ile birlikte Kandıra Cezaevinde sevgili Aysel Tuğluk’u ziyaret ettik. Son görüşmemizden bu yana sağlık durumunun kötüleştiğini üzülerek gördük. Sağlık durumu bilinmesine rağmen Aysel neden cezaevinde.? Bu ısrar neden?"
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