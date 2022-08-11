Aysel Tuğluk'un avukatı Serdar Çelebi'den çağrı: 'Acilen tahliye edilmeli'
Geçtiğimiz hafta “örgüt yöneticiliği” iddiasıyla yargılandığı davadan tahliye kararı verilmesine karşılık daha önce kesinleşen 10 yıllık hapis cezası Aysel Tuğluk’un tutukluğu devam ediyor.
Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’a geçen hafta “örgüt yöneticiliği” iddiasıyla yargılandığı Kobane davasında tahliye kararı verildi. Ancak demans teşhisi konulan Tuğluk daha önce kesinleşen 10 yıllık hapis cezası olduğu için tahliye edilmedi.
Tuğluk’un cezaevinde tek başına kalamayacağını söyleyen avukatı Serdar Çelebi, şöyle konuştu: “Maalesef Adli Tıp Kurumu, her seferinde aynı sekilde ‘Cezaevinde kalabilir’ raporu veriyor. Arkadaşların anlattığı, cezaevi idaresinin, cezaevi doktorunun yaklaşımı ve Kocaeli Hastanesi’nin uyguladığı tedavi ortada. Bunların hepsi Aysel Hanım’ın durumunun çok kötü olduğunu gösteriyor. Bırakın cezaevinde tek başına kalmayı dışarıda bile tek başına kalabilecek durumda değil. Kendi başına hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Hastalığın tedavisi için acilen cezaevinden çıkması lazım.” 28 Şubat davası tutuklusu Çevik Bir hakkında “demans” rahatsızlığı nedeniyle tahliye karara verildiğini anımsatan Çelebi, “Çevik Bir örneğinde olduğu gibi demans hastası bir kişinin cezaevinde kalma şansı yok” ifadelerini kullandı.
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