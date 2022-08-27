Aysel Tuğluk için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 08:45

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Fatma Kurtulan, 2021’de demans teşhisi koyulan ve tahliye edilmeyen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un tahliye edilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu’nun şikâyet edildiği KDK’ye yapılan başvuruda, Aysel Tuğluk’un ilerleyen demans hastalığı nedeniyle cezaevinde tek başına zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacağına yönelik birçok sağlık kurumu tarafından rapor hazırlandığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu’nun da bu doğrultuda rapor hazırladığı, Tuğluk’un hastalığının ilerlediğinin tespit edildiği belirtilen başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Buna rağmen ATK tarafından Tuğluk hakkında ısrarla ‘cezaevinde tek başına hayatını idame ettirebilir’ raporu verilmekte, cezaevinde tek başına yaşamını idame ettiremeyen Tuğluk cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Aysel Tuğluk’un cezaevinden tahliye edilmesine yönelik yapılan başvuruların hiçbirisine olumlu bir yanıt verilmemiş olması ile Tuğluk’un hastalığının ilerlemesi ve dolayısıyla telafisi mümkün olmayacak nitelikte zararların oluşma olasılığının gün geçtikçe artmış olması, Kurumunuza başvuru zaruretini doğurmuştur."

Başvuruda “Hastalığı kritik aşamada olan demans hastası Aysel Tuğluk’un cezaevinde tutularak hak ihlaline maruz kalmaması ve telafisi imkansız zararlara mahal verilmemesi” talebiyle Tuğluk’un tahliyesi için uygun koşulların sağlanması istendi.



