HDP'li Oluç'tan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Bizim açımızdan net

Yayınlanma: 10.01.2023 - 16:20

Güncelleme: 10.01.2023 - 16:20

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret ederek basın emekçilerinin gününü kutladı.

PMD Başkanı Kemal Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri HDP Heyeti'ni karşıladı.

Saruhan Oluç, ziyarette şu konuşmayı yaptı:

“Basın özgürlüğü olmadan bir ülkede haber alma hakkı, iletişim hakkı tam olarak gerçekleşmeyen bir ülkede demokrasinin olması zaten mümkün değil. Geçen sene de buraya gelmiştik, yine bunları konuşmuştuk. Herhangi bir iyileşme olmadığı gibi bir de üstüne sansür yasası çıkarak iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi basın özgürlüğünü. Basın özgürlüğü için mücadele etmek sizlerin gerçekleri yansıtması için mücadele etmek gerçekten çok önemli bir iş. Umuyoruz Türkiye’de demokratik hak ve özgürlüklerin evrensel düzeyde kullanılacağı günlere hep birlikte geleceğiz. O zaman bu yasakların, sansür anlayışının ötesine geçeceğiz. Gerçekten hakikatleri, üstü örtülenleri ortaya çıkaracak bir işleyişle hep birlikte Türkiye’yi daha güzel günlere taşıyacağız. Hepinize çalışmalarda başarılar dileriz. Mücadeleyi hep birlikte sürdürürsek kazanacağımıza olan inancımız tamdır.”

"EN KISA SÜREDE KARARA VARACAĞIZ"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağına dair söylemleri üzerine yöneltilen soruya Oluç, “Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Ondan sonra adayımız nasıl bir süreci idare eder onu hep beraber göreceğiz. Biz her halükârda adayımızı çıkaracağız. O konuda kararlıyız. Bunu da bir süreç olarak yaşadık aslında. Herkes sanıyor ki birdenbire son gün karar verdik. Öyle değil. Biz 27 Eylül 2021 ilk tutum belgesini yayınladığımızda söylemiştik. Biz bu konuda bir müzakere sürmezse başımızın çaresine bakarız demiştik. Grup Toplantısında 25 Ekim’de Mithat Başkan (Mithat Sancar) ‘aday çıkarma çalışmalarımızı hızlandırdık, isim havuzumuzu oluşturuyoruz, komisyonumuz en kısa sürede bir karara varacak’ dedi. Üstünden yaklaşık 3-4 ay zaman geçti, şimdi de bu noktaya gelindi. Sürecin bir sonucu. En kısa zamanda adayımızı gerçekten açıklayacağız. Aday kim diye sormayın” diye yanıt verdi.

'KILIÇDAROĞLU' AÇIKLAMASI

Oluç, altılı masaya kapıların kapanıp kapanmadığı ile ilgili soru üzerine, “Yani kapı açık değil zaten. Kapandı mı” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya Oluç, “Biz şunu hiç doğru bulmadık, bulmayız da. Altılı Masa’nın adayları hakkında konuşup, şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa’ya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz” yanıtını verdi.

Danış Beştaş da aynı soru üzerine “Bizim temel hattımız isimler üzerinde değil ilkeler üzerinde” dedi.