HDP'li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç başladı
Meclis'teki oylamayla dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesi için hazırlanan dosya Karma Komisyon’a gönderildi.
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Meclis’in 6. Yasama yılı ilk toplantısını yapan Meclis Başkanlık Divanı, mazeret dilekçesi sunmayan Güzel’in devamsızlık raporunu Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderdi.
Komisyon bu devamsızlıkla ilgili raporunu hazırlayarak Genel Kurul’a sunacak.
Genel Kurul’da son karar verilecek.
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