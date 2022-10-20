HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için hazırlık komisyonu kararı
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi.
TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nda, tutuklu yargılanması devam eden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporununun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.
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