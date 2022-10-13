HDP'li Züleyha Gülüm Sansür Yasası'nı Meclis kürsüsünden protesto etti
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Sansür Yasa teklifi üzerindeki görüşmelerde, TBMM kürsüsünde “Hakikatler karartılamaz” dövizini kaldırdı ve ağzına siyah bant yapıştırdı. Gülüm, beş dakikalık konuşmasının, ilk 1 dakikasındaki açıklamalarının ardından dört dakikalık bölümünü ağzı bantlı bir şekilde tamamladı.
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm “Sansür Yasası’nı” TBMM Genel Kurulu’nda ağzına yapıştırdığı siyah bantla protesto etti.
Gülüm, konuşmasında şunları söyledi:
“ZULÜM İKTİDARINI SAVUNANLAR HEP KAYBETMİŞTİR”
“Yasa çıkmadan önce de sansürcü anlayışınız her yerde devam ediyordu. Bütün bunlara rağmen siz diyorsunuz ki, ‘sansür yasasını çıkaracağız.’ Zulüm iktidarınızı kalıcı kılmak için ‘faşizm uygulamalarını bu ülkeye yerleştireceğiz’ diyorsunuz. Bu bir kara leke ama bu sizin kara lekeniz. Bu size ait bir tarih, bize ait tarih ise özgürlüklerin mücadelesinin tarihi, halka ait tarih. Basın emekçilerinin önündeki tarih ise özgürlüklerin mücadele tarihi. Ve hep mücadele edenler kazanmıştır, zulüm iktidarını savunanlar hep kaybetmiştir, tarihin çöp sepetine gitmiştir.
“YASANIZI DA SİZİ DE TARİHİN ÇÖP SEPETİNE GÖNDERECEĞİZ”
Bugün buradan halka çağrımız şudur: Yasakları tanımıyoruz, sözümüzü söylemeye, eleştirimizi yapmaya, hakkımızı aramaya devam ediyoruz. Asla susmayacağız. Yasanızı da sizi de tarihin çöp sepetine göndereceğiz. Bu saatten sonra sözün anlamı kalmadığı için sizi de yasanızı da protesto etmek için ağzımı siyah bantla bantlıyorum.”
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