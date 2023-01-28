HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olabilecekleri iddia edilmişti: Zülfü Livaneli ve Aylin Kotil açıklama yaptı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:30

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 09:30

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “HDP kendi adayıyla seçime girecek” demişti. Buldan'ın açıklaması kamuoyunda geniş yankı bulurken adayın kim olacağı da merak konusu oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle birlikte birçok isim adaylık için tartışmaya açıldı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, adaylık tartışmalarına açıklık getirdi. Temel, “Adayımız kişi olarak netleşmiş değil. Bir havuz var. Bu havuz isimlerden oluşuyor. Türkiye toplumunun tümünün uzlaşabileceği isimler çıkabilir. Gültan Hanım, bu havuzda önemli bir isimdir ancak netleşmiş değil” dedi.

Son olarak kamuoyuna yansıyan isimler arasında eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yazar Zülfü Livaneli, siyasetçi Aylin Kotil, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan yer aldı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Zülfü Livaneli, adaylık iddialarında adı geçmesi üzerine, yeni bir roman üzerinde çalıştığını vurgulayarak, "Kitabı yazıyorum, adaylıkla alakam yok" yanıtını verdi. Livaneli, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ise, "Bence Kemal Kılıçdaroğlu olacak, tahminim. Bir vatandaş olarak izliyorum. Bu saatten sonra bu kadar görüşmeden sonra başka birisinin, yeni birisinin halka sunulması zor. Bu konuda bir konsensüse ulaşmışlardır, zannediyorum" ifadelerini kullandı.

Aylin Kotil ise bir süredir kişisel işlerine yoğunlaştığını dile getirerdi. "Her şeyden çok uzağım. Milletvekilliği için dahi talepte bulunmayacağım" diyen Kotil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.