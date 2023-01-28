Prof. Dr. Ergun Özbudun, Erdoğan'ın adaylığı tartışmalarını değerlendirdi: Madde açık, aday olamaz!

Türkiye kritik seçim sürecine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez adaylığı tartışmasıyla girdi. 6’lı masa liderleri, “TBMM karar almadan Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta aday olması mümkün değil” dedi. AKP’liler, “Bu daha ikinci seçimi. Kararı YSK verecek” savunması yaptı. İktidarın tezine bir itiraz da Prof. Dr. Ergun Özbudun’dan geldi.

Can Uğur
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00
Prof. Dr. Ergun Özbudun, Erdoğan'ın adaylığı tartışmalarını değerlendirdi: Madde açık, aday olamaz!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. dönem aday olup olamayacağı yönündeki tartışmalar sürüyor. AKP kanadı, söz konusu kararın anayasaya aykırı olmadığının altını çiziyor ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) vereceği karara işaret ediyor.

Türkiye’nin önde gelen hukukçularından Prof. Dr. Ergun Özbudun, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede Erdoğan’ın Meclis kararı olmadan yeniden aday olamayacağının altını çizdi.

AKP’nin 2007’deki anayasa değişikliği çalışmalarında yer alan Özbudun, “Erdoğan’ın üçüncü defa aday olma şansı yok. Bir tek istisnası Meclis’in beşte üç oranındaki çoğunlukla bir erken seçim kararı almasıdır. Muhalefet kanadından gelen açıklamalara bakıldığındaysa bunun mümkün olmadığı görülmektedir. Ancak kararı YSK verecektir. Onun da kararını Erdoğan’ın lehine olacağı tahmin edilebilir” diye konuştu. 

(Ergun Özbudun)

2017 HATIRLATMASI 

Konuya ilişkin tartışmalarda dile getirilen “parlamenter sistemden yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve 2018’de bir kez seçildi” argümanını yorumlayan Özbudun, “Bu geçerli bir argüman değil” diyerek 2017 yılındaki anayasa refeandumuna ilişkin hatırlatmalarda bulundu.

Özbudun açıklamasını “2017’de yeni bir anayasa yapılmadı. Anayasa değiştirildi. Onun değiştirmediği bütün hükümler bakidir ve geçerlidir. O hüküm de cumhurbaşkanının ancak iki defa aday olabileceğidir. 2017 yılında buna sadece bir tane istisna getirildi. O da daha önce Meclis’in 5’te 3 kararıyla seçimlerin yenilenmesidir” ifadeleriyle noktaladı.


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