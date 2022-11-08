HDP’nin, TBMM’nin uyuşturucu trafiğini araştırması için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

08 Kasım 2022 Salı, 21:12

HDP Grubu, daha önce “Türkiye’de uyuşturucu trafiğinin araştırılması” amacıyla TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma Önergesi sunmuştu. HDP, bu araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasını önerdi.

Öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Grup önerisi üzerine konuşan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türkiye’nin son yıllara uyuşturucu aksı haline dönüştüğünü belirterek, “Uyuşturucu hedefinin bir tanesi Türkiye. Çok üzülerek söylüyorum ki esas nokta da Mersin limanı haline geldi. Nereden geldiği, hangi gemiyle geldiği, hangi lojistik firması tarafından taşındığı belli. Türkiye’de nereye gittiği belli olan rotadan bahsediyoruz” dedi.

İYİ PARTİLİ ÇULHAOĞLU: MERSİN LİMANINI UYUŞTURUCU TİCARETİNİN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERMİŞLER

Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Her hafta 5 bin tane uyuşturucu satıcısını yakalıyoruz” açıklamasını hatırlatarak, “Her hafta yakalanan uyuşturucu satıcısının yıllık hesabını bulduğunuzda orta halli ordunun sayısından daha fazlası çıkar” diye dikkat çekti. Turan, “İçişleri Bakanı görünürde mücadele ediyor. Diğer taraftan kendi İçişleri Bakanlığını yaptığı ülke dünyanın en ciddi uyuşturucu trafik noktalarından bir tanesine dönüşüyor” diye konuştu.

İYİ Parti grubu adına konuşan İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Türkiye’nin kullanım ya da iç pazarda satıştan çok yasadışı ticaretin önemli aktörlerinden olduğunu dile getirerek, “Mersin limanını uyuşturucu ticaretinin merkezi haline getirmek için çaba göstermişler. Bugün üzülerek görüyoruz ki kısmen de olsa bunda başarılı olmuşlar, bugün Mersin limanı uyuşturucu dağıtımının yapıldığı bir merkez olarak anılır olmuştur” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu ile mücadele etmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyerek “Öyle bir İçişleri Bakanı var ki ‘Ayakları kırın’ diyor. Ama öyle bir İçişleri Bakanı ki uyuşturucu baronları ile resim veriyor. Bu parti Zindaşti rezaletinin hesabını veremiyor” diye vurguladı.

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İktidarın, uyuşturucu bataklığını kurutmak gibi bir derdinin olmadığını belirten Başarır; “Bataklığın üzerindeki sineklerle mücadele ediyorsunuz. MASAK, Maliye Bakanlığı’na soruyorum. 215 bin kişiyi yakaladınız. Bir tek lira MASAK uyuşturucu parasını tespit edip, mahkemeler el koymuş mu? Nerede bunun parası? Bu kara para nerede? Tek bir kuruş yok” diye konuştu.

Başarır, ayrıca şunları söyledi: