Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?

04 Kasım 2022 Cuma, 22:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu gece CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile Londra’da hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımına, “Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere” notunu düşerek yurttaşlara saat 22 için randevu verdi.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından beklenen açıklamayı yaptı. CHP lideri, "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?" notuyla bir video yayımladı.

Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına? pic.twitter.com/UWaYWWUbpH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 4, 2022

"TEMİZ PARAYI SİZE MUTLAKA GETİRECEĞİM" DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu gündüz saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Hepinizin yeri girişim evleridir" çağrısının ardından bir çağrı daha yaparak gençlere seslenmişti.

Twitter hesabından "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı görüşmelere yönelik de bilgiler vermişti.

Londra'nın farklı bölgelerine yatırım yapan fonlarla görüşmeler yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Uyuşturucu baronları hiç yok" sözleriyle AKP'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim" demişti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"YATIRIMLAR SİZE YAPILACAK"

Bu sabah Londra’da halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız.





Çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Birazdan dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size, sizin için yapılacak.

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