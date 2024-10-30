Hedef büyüttüler! Ahmet Özer'e gözaltı sonrası MHP'den ilk açıklama: İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 30.10.2024 - 12:31

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtildi.

Öte yandan Esenyurt Belediyesi'ne de polis baskını yapıldı. Belediye önünde çok sayıda polisin olduğu bildirildi.

MHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Gözaltı sonrası MHP'den de ilk açıklama geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, X hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'i ve CHP'yi hedef aldı.

Büyükataman, "CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in 'Kent Uzlaşısı' adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı" dedi.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel’in “KENT UZLAŞISI” kapsamında CHP ve DEM tarafından Esenyurt’ta ortak aday gösterilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İlk bilgilere göre Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi.

CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in “Kent Uzlaşısı” adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerden önce “Kent Uzlaşısı”nın esasında bir “PKK İttifakı” olduğu yönündeki uyarılarının ne kadar haklı olduğu bir defa daha ortaya çıkmış oldu.

Çok şükür, devletimiz gerekeni yapıyor, terörle mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin terörle mücadeledeki dik duruşu terörü maşa olarak kullanan Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozuyor.

Bu kapsamda “Kent Uzlaşısı” adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti’ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır.