MHP'li Yönter'den dikkat çeken 'silahlı' mesaj: 4 ay sonra yeniden paylaştı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:21

Güncelleme: 27.10.2024 - 15:21

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la çekilen silahlı bir fotoğrafını bugün sosyal medya hesabından yayımladı.

BAHÇELİ'NİN 'ÖCALAN' ÇIKIŞI GÜNDEMDEYKEN...

Fotoğrafa hiçbir mesaj yazmayan Yönter'in paylaşımı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri sonrası gelen eleştirilere yanıt olarak yorumlandı.

4 AY SONRA PAYLAŞTI

Öte yandan Yönter ve Yalçın'ın Bahçeli'ye silah hediye ettiği sırada çekilen söz konusu fotoğrafın 4 ay önce MHP MYK üyesi İzzet Gören tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

Gören fotoğrafı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a yönelik eleştirilerine yanıt olarak paylaşmıştı.

Gören, fotoğrafa "CHP'nin başkanı da ikide bir kale duvarlarımızı taşa tutuyor bu şahsın o iki kişi diyerek sistematik ve plan dahilinde suçlayıp saldırdığı, benim can beraber ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli" notunu düşmüştü.