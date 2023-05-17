Hedef milliyetçi seçmen

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 07:56

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile seçimin ikinci turuna yönelik kampanyasına çalıştı. Partinin bundan sonraki süreçte dilini biraz daha sertleştirerek “CHP, PKK ile işbirliğinde” söylemine karşı bir saha çalışması yapacağı belirtildi. CHP’nin bu önermeye karşı Meclis’te yemin etmeyeceği söylenen HÜDA PAR milletvekillerini örnek göstereceği söyleniyor.

İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu dün CHP Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla ve İmamoğlu ile Yavaş’la Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna yönelik strateji çalıştı. Partinin bundan sonraki süreçte “CHP-PKK ile işbirliği yapıyor” algısını yıkmaya yönelik çalışacağı kaydedildi.

HÜDA PAR ÖRNEĞİ

Buna göre; CHP özellikle Anadolu seçmenine AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR’ı örnek gösterecek. Partililer bu konuda HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Meclis’te edilecek yeminle ilgili “Yemin edip etmeyeceğimize bakacağız” açıklamasına dikkat çekiyor.

Seçmenlere bu gibi açıklamaların saha çalışmalarıyla anlatılacağı belirtiliyor. Bu nedenle daha önce seçmenlere “bahar” üzerinden bir kampanya sunan CHP’nin artık dilini biraz daha sertleştirmesi bekleniyor.

OĞAN İLE GÖRÜŞECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ilerleyen günlerde ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir görüşme gerçekleştireceği söyleniyor.