Hedefi üçüncü seçim: MHP lideri Bahçeli’nin sözlerinin gerisinde ‘erken seçim formülü’ yattığı konuşuluyor

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin önceki günkü 14. olağan genel kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu benim son seçimim” sözleri üzerine Erdoğan’a, “Bırakamazsınız, ayrılamazsınız” çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin bu sözlerinin perde gerisinde “Erdoğan’ı üçüncü kez cumhurbaşkanı seçtirme formülünün yattığı” belirtiliyor.

Anayasaya göre Erdoğan, 2028’de yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Ancak Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasaya göre TBMM’nin ya da cumhurbaşkanının “erken seçim” kararı alması gerekiyor. Bahçeli’nin Erdoğan’a yönelik çıkışına ilişkin MHP’de ise “Muhalefetteki savrulmaların Türkiye’yi ilerleyen süreçte yeniden ülke üzerinde emelleri bulunanlara ‘kapıyı açacak’ nitelikte. Cumhur İttifakı ile bir yol kat edildi ve bu yolun Türkiye için devam etmesi elzem. Mesele yalnızca Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesidir” değerlendirmesi yapılıyor