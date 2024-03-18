MHP lideri Bahçeli, ‘Bu son seçimim’ diyen Erdoğan’a ‘Gidemezsin’ dedi

Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 04:00

Bahçeli, kurultaya katılan 1295 delegenin tümünün oyunu alarak 11. kez yeniden genel başkan seçildi. MHP’nin, 14. olağan kurultayı dün Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurultaya kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, “MHP’nin katkısı ile Türkiye yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum” dedi.



‘YALNIZ BIRAKMA’



Bahçeli, kurultayda yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın “Bu benim son seçimim” sözlerine yanıt verdi. Bahçeli “Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum, ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz, yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz” dedi.



CHP HEDEFİNDE



Konuşmasında muhalefeti de hedef alan Bahçeli şöyle konuştu: “Türkiye’de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır. Değişimler baş döndüren kıvama erişmişken muhalefetin çağın gerisinde çakılı kalması ülkemiz adına endişe verici talihsizliktir. Muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir. CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır. CHP’ye oy veren vatandaşlarımızın ızdıraplarına kederlenmemek elde değildir. DEM, CHP’yi tarihin istikametinden koparmıştır. Ofiste balya balya para sayan CHP yönetimi, “DEM’lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini” 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir.



İYİ PARTİ AÇILIMI



Kurultaya CHP, DEM Parti ve HÜDA PAR çağrılmazken ilk kez İYİ Parti’nin davet edilmesi dikkat çekti. İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve hukuk ve seçim işleri başkanı Hakan Şeref Olgun, kurultayı izledi.



MYK’DE SÜRPRİZ



Yeni merkez yönetim kurulu (MYK) listesinde partinin çekirdek yönetim kadrosu olan başkanlık divanı üyelerinin tamamı yer aldı. 43 yeni ismin listeye girdiği görülürken eski listeden de 32 üye yerini korudu. Eski genel başkan yardımcılarından Prof.Dr. Zühal Topçu ile eski Ankara milletvekili Erkan Haberal’ın yeni MYK’de yer alması dikkat çekti. Milletvekillerinden de Yücel Bulut, Abdurrahman Başkan, Levent Bülbül, Vahit Kayrıcı, Konur Alp Koçak ve Fevzi Zırhlıoğlu’nun da listede yer alması dikkat çekti. Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş ile İYİ Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye başkanı adayı ve Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in pankartlarının indirilmesi sonrası polemik yaşayan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın listede yer almaması ise sürpriz oldu. Adana milletvekili Muharrem Varlı da yeni listede yer almadı.





