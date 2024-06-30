‘Hedefler gaz oldu’

Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:07

Güncelleme: 30.06.2024 - 18:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 30 Kasım 2021’de Sakarya için “Sakarya Gaz Sahası’nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı planlıyoruz, ikinci fazın tamamlanmasıyla bu rakam 40 milyona çıkacak” dedi. Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verileri durumun gerçeği yansıtmadığını gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP’li Bakırlıoğlu, “EPDK verilerine göre Karadeniz doğalgazı ancak Eylül 2023’te verilere yansıdı. 2023 yılında da günlük hedef 10 milyon metreküptü. Önümüzdeki yılın ilk çeyreği içinde Bakan günlük hedefi 10 milyon metreküp olarak ifade ediyor. Gazın meşalesi ilk seçim için yakılmıştı. Bulunan rezerv 710 milyar metre küp ve çıkarma maliyeti ve kar hesabı, finansmanı gibi birçok konu hala muallak durumda. Karadeniz doğalgazının üretimi ile ilgili elimizde herhangi bir maliyet yok” dedi. Konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bakırlıoğlu, Bakan Bayraktar’a şu soruları sordu:

“Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin sismik araştırma gemilerinin; Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ve bunlara eşlik eden Platform Destek gemilerinin gaz rezervi arama, bulma ve bulunan rezervleri çıkarma maliyetleri nedir? Bu sondaj gemileri ihaleyle mi alınmıştır? Satın alma, bakım onarım, start-up maliyetleri için ne kadar para ödenmiştir? Yerli ve milli olarak üretileceği söylenen gazın üretimi işinin “anahtar teslimi” verildiği Schlumberger-Subsea Seven ve Wood konsorsiyumuna ödenen bedel nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim öncesi müjde olarak açıklanan ve Nisan 2023’te doğal gaz üretimi gerçekleştirileceği söylenen Karadeniz’de, neden ilk üretim ancak Eylül 2023’te yapılabilmiştir? Bu gecikmenin sebebi nedir?”