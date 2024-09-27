‘Hedefleri sadakat soruşturması’

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında devlet ve vakıf üniversitelerinde yeni göreve başlayacak idari-teknik personel ve akademisyenler için güvenlik soruşturması ve geriye dönük arşiv araştırması yapılıyor. Üniversitelerin güvenlik soruşturma taleplerine Emniyet tarafından cevap verilmediğinde ise öğretim görevlisi işe başlayamıyor. Söz konusu araştırmalar devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan kadrolu akademik personel için uygulanıyor. Ancak Yükseköğretim Kurulu yarızamanlı ve ders saat ücretli olarak çalışan akademik personellerin de arşiv soruşturmasından geçmesi kararı aldı. Konuyu değerlendiren Eğitim-Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, “Güvenlik soruşturması adı altında ‘AKP’ye sadakat soruşturması’ yapmayı hedefliyorlar” dedi.