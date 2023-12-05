‘HEDEP aday gösterecek’ iddiasına Ahmet Türk cephesinden yanıt: ‘Gülüyoruz…’

Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:54

Güncelleme: 05.12.2023 - 15:54

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, HEDEP MYK’nın yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın Parti Meclisi’ne sunulacağını açıkladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için Ahmet Türk, Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu’nun isimlerinin geçtiğini iddia etmişti.

TELE1’den Bışar Arslan’ın haberine göre, HEDEP’li üst bir düzey yetkili ile Ahmet Türk cephesi iddiayı net bir dille yalanladı.

HEDEP’li yetkili konuyla ilgili “Bu konu asla konuşulmadı, tamamen spekülasyon” ifadesini kullandı.

“ASLA BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Ahmet Türk’ün danışmanı Enver Ete ise “Gülüyoruz… Asla böyle bir şey yok. Ahmet Bey’in sağlık durumu iyi. Başka bir ilden aday olabilir. Kesinleşen bir şey yok. Aday olursa partinin kararı olur. Ahmet Bey bu kararına dışına çıkmaz. Ama net olarak söylüyorum ki İstanbul’la ilgili böyle bir düşüncesi yok” dedi.