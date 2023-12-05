HEDEP'in aday göstereceği iddia edildi: Pelin Batu'dan açıklama geldi

Tarihçi Pelin Batu, HEDEP'den aday gösterileceği iddiası hakkında açıklama yaptı. Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:35
HEDEP'in aday göstereceği iddia edildi: Pelin Batu'dan açıklama geldi
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Gazeteci Barış Yarkadaş, HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için Ahmet Türk, Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu’nun isimlerinin geçtiğini iddia etti. 

Pelin Batu, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Batu şu ifadeleri kullandı: 

“HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi ‘gazeteciler’ var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!”


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